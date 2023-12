Découvrez la première heure d’Avatar Frontiers of Pandora jusqu’en 4K HDR

L’univers créé par James Cameron revient avec un nouveau titre éditeur par Ubisoft après un premier titre sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360. Cette fois-ci, Ubisoft a confié le développement aux créateurs de la série The Division.

C’est en effet aux suédois de Massive Entertainment qu’Ubisoft a confié la lourde tâche de proposer un jeu basé sur l’univers du film Avatar. Toutefois, Avatar Frontiers of Pandora n’est pas une adaptation du second film. Il s’agit d’un titre à part. L’histoire se déroule plusieurs années après les évènements du premier film dans une autre région de Pandora avec des Na’Vi d’autres tribus et dans un contexte différent.

La vidéo ci-dessous vous permettra de découvrir votre introduction à l’histoire de ce nouveau jeu ainsi qu’au gameplay différent des précédentes créations de Massive Entertainment à savoir les deux épisodes de The Division. Cette fois-ci, les développeurs ont opté pour un action/FPS en monde ouvert qui n’est pas sans rappeler les Far Cry d’Ubisoft.

La vidéo a été capturé sur la version PS5 en mode performance pour un framerate visant le 60FPS. De ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, le framerate est plutôt stable. Pour avoir écumé des centaines d’heures sur The Division, le gameplay d’Avatar Frontiers of Pandora est très différent pour une création de Massive Entertainment. Mais bon, si vous êtes un adepte de FPS, cela ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes pour vous y faire.

Avatar Frontiers of Pandora sort aujourd’hui 7 décembre 2023 sur PS5, XSX/S et PC.