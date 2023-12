Le premier DLC de Final Fantasy XVI disponible, le second déjà annoncé

Si Final Fantasy XVI vous a plu et que vous en voulez plus, son premier des deux DLC annoncés est enfin disponible.

Nommé Echoes of the Fallen, le premier DLC va vous permettre d’étendre votre aventure avec une nouvelle histoire, de nouveaux combats et bien évidemment de nouvelles armes et de nouveaux accessoires. Votre limite de niveau sera également réhaussée. L’intrigue se déroule avant le combat final de la campagne principale où des cristaux sombres ont fait irruption sur le marché noir. A Clive et à sa bande d’enquêter ce qui les emmènera dans une ancienne tour abandonnée nommée la Tour des Sages.

Si vous achetez ce premier DLC ou le Pass d’extension, vous aurez droit à des objets bonus comme l’épée de Cloud de Final Fantasy VII ainsi que la partition Away (1987) qui permet d’écouter ce morceau dans sa version 8 bits au repaire du jeu.

Parallèlement à cette sortie, Square Enix a confirmé un pass d’extension comprenant à la fois le DLC Echoes of the Fallen mais aussi le suivant nommé The Rising Tide. Les Game Awards 2023 a été l’occasion de montrer une vidéo sur ces deux DLC que vous pouvez voir ci-dessous. Le contenu du second DLC The Rising Tide est pour le moment inconnu mais on aura évidemment droit à de nouveaux éléments. On sait juste qu’on aura à affronter un nouveau Primordial légendaire nommé Léviathan.

Final Fantasy XVI est disponible sur PS5.