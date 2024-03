L’AMD FSR 3.0 Frame Generation arrive sur Robocop Rogue City et Remnant 2

N’en déplaise aux puristes, diverses technologies ces dernières années permettent une expérience de jeu améliorée avec une perte de qualité visuelle guère visible. Les PS4, PS4 Pro et PS5 ont en bénéficié et sur PC également grâce à Nvidia et AMD.

Ainsi, Nvidia grâce à son DLSS permet de gagner en performance avec une perte de qualité visuelle relativement imperceptible grâce à l’IA. Le jeu est ainsi rendu à une résolution plus basse et upscalé à la résolution voulue par le joueur grâce à l’IA. Cela a permis un gain substantiel en performance pour les jeux compatibles. AMD a de son côté développé aussi une technologie similaire avec ses FSR (FidelityX Super Resolution). Dans sa version 3.0, cette technologie présente une fonctionnalité intéressante, le Frame Generation. En bon français, on traduira cela par génération d’images. Le principe est assez simple. Grâce à des algorithmes, le GPU génère des images intermédiaires supplémentaires en plus des images principales. Le résultat est donc un framerate aisément démultiplié pour une sensation de fluidité. Il est fort probable que cette technologie de frame generation ne devienne le nerf de la guerre dans un proche avenir sur toute machine de jeu – et utile dans d’autres industries telles que la production vidéo.

Bref, tout cela pour vous dire que deux grosses productions de ces derniers mois ont été rendu compatibles avec l’AMD FSR 3.0 Frame Generation. Les fans de Robocop Rogue City de Teyon ou de Remnant II de Gunfire Games vont pouvoir jouer à leur titre préféré avec un gain substantiel en framerate pour une sensation de fluidité optimale. Un autre titre PC va prochainement être compatible avec le Frame Generation d’AMD. Il s’agit de The Last of Us Part I de Sony.