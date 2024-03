Microsoft annonce un nouveau showcase Xbox pour ce mercredi

Alors que le showcase de janvier dernier était focalisé sur les titres en cours de développement dans les studios Microsoft, cette fois-ci, le géant de Redmond va consacrer un livestream aux projets tiers.

Le livestream d’une durée d’une trentaine de minutes va ainsi mettre en avant des projets d’éditeurs comme Capcom, Nexon, EA et bien d’autres avec une bonne douzaine de bandes-annonces. On devrait ainsi en voir plus sur des projets comme Tales of Kenzera Zau d’EA Originals ou encore Kunitsu-Gami Path of the Goddess de Capcom ou encore le spectaculaire souls-like de Nexon, The First Berzerker Khazan.

Bref, si vous êtes curieux, le Xbox Partner Preview sera en direct le mercredi 6 mars à 19h heure française. Vous pourrez y assister sur les chaînes officielles Twitch et YouTube de Xbox France avec des sous-titres en français pour les anglophobes.

Pensez donc à vous mettre une alerte sur votre smartphone.