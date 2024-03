Deux émissions Capcom à suivre sur deux journées

L’éditeur nippon a décidé de continuer dans ses divers livestreams pour parler de ses productions avec deux nouveaux shows à venir.

Capcom annonce deux émissions nommées Capcom Highlights que vous pourrez suivre dans les tous prochains jours.

La première émission se déroulera demain soir 7 mars à 23h59 heure française et aura pour sujet Dragon’s Dogma 2 et le très coloré et mystérieux Kunitsu-Gami Path of the Goddess.

La seconde émission est prévue pour le 11 mars prochain à 23h heure française et abordera divers autres titres Capcom tels que Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Stories et Monster Hunter Now.

Les émissions seront à suivre sur la chaîne Youtube de Capcom France ou ci-dessous si vous le souhaitez.

Si vous êtes fan de certains ou de tous ces titres, il ne vous reste plus qu’à le noter sur votre calendrier. Je vous mets déjà le player Youtube de l’émission de demain soir ci-dessous.