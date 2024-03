Enfin du gameplay pour The Alters et une sortie sur Xbox Game Pass

Le concept multiverse semble inspirer beaucoup comme les polonais de 11 bit studios qui préparent un jeu de survie au concept qui interloque quelque peu.

Dans The Alters, vous allez incarner un certain Jan Dolski qui a dû faire un atterrissage forcé sur une mystérieuse et guère accueillante planète. Il va devoir tout faire pour survivre dans ce milieu hostile en se réfugiant dans une base mobile de pointe. Mais cela va être compliqué puisque cette base a été conçu pour plusieurs opérateurs. Heureusement ou malheureusement, il découvre une mystérieuse substance nommée Rapidium. Grâce à celle-ci et à son ordinateur quantique, Jan peut manipuler son passé ce qui créé des versions alternatives de lui-même. Ces alternatives nommées des Alters deviennent ainsi des alliés avec des capacités diverses pour vous aider à survivre en gérant divers aspects de la base, la réparer, récupérer des ressources, etc. Mais contrairement à des robots, ces alters sont des humains à part entière avec leurs propres émotions, leurs doutes et leurs objectifs. A vous de gérer tout cela.

La vidéo ci-dessous permet d’avoir un premier aperçu du gameplay que va proposer ce titre au concept que je trouve fort intéressant.

The Alters est prévu sur XSX/S et PC courant 2024. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.