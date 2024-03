Ressortez vos raquettes ! TopSpin 2K25 arrive fin avril

Après plus d’une décennie d’attente, la simulation de tennis de 2K revient enfin avec un nouvel opus. On n’a plus qu’à espérer que l’attente en valait la chandelle.

Le dernier opus était tout simplement Top Spin 4 sorti en 2011 sur PS3, Xbox360 et Wii. Depuis, malgré des envies, 2K n’avait jamais réussi à lancer un projet. Il aura donc fallu attendre 2024 pour qu’on puisse reprendre nos raquettes virtuelles.

TopSpin 2K25 sera donc le premier opus à sortir dès le 26 avril prochain. Prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, ce nouvel opus va évidemment profiter de la présence de nombre de stars de la petite balle jaune y compris les jeunes retraités. La liste non exhaustive comprend :

Roger Federer

Serena Williams

Carlos Alcaraz

Iga Swiatek

Frances Tiafoe

Andre Agassi

En tout, TopSpin 2K25 aura quelques 24 stars jouables. Evidemment, vous pourrez créer votre propre joueur avec un grand nombre d’options et de paramètres avec le mode MyPlayer et vous lancer dans une carrière. A vous de progresser au classement mondial et tenter de devenir un GOAT sur les plus grands courts du monde. Sur ce point, TopSpin 2K25 aura évidemment les courts centraux des quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros, Wimbledon, US Open et Australian Open). Outre ces tournois de prestige, l’équipe va intégrer d’autres arènes comme Indian Wells et bien d’autres. Au total, on aura quelques 48 courts uniques dont 15 sites réels. Sur les terrains extérieurs, on pourra même avoir le choix de jouer à trois moments de la journée.

Pour vous entraîner et vous perfectionner, TopSpin 2K25 a fait appel à l’expertise de l’ancien numéro 1 mondial John McEnroe à travers le mode TopSpin Academy.

2K a prévu plusieurs éditions dont voici le détail :

L’Édition Standard sera disponible au prix public conseillé de 69,99€ sur les plateformes de précédente génération (consoles PS4, Xbox One) et PC, et au PPC de 74,99€ sur les consoles de génération actuelle (PS5 et Xbox Series X|S).

sera disponible au prix public conseillé de 69,99€ sur les plateformes de précédente génération (consoles PS4, Xbox One) et PC, et au PPC de 74,99€ sur les consoles de génération actuelle (PS5 et Xbox Series X|S). L’Édition numérique Standard Cross-Gen sera disponible au prix public conseillé de 74,99€ sur les consoles PlayStation et Xbox. L’Édition numérique Standard Cross-Gen comprend l’Édition Standard sur les plateformes de génération précédente et actuelle au sein de la même famille de consoles et du même compte PlayStation ou Xbox.

sera disponible au prix public conseillé de 74,99€ sur les consoles PlayStation et Xbox. L’Édition numérique Standard Cross-Gen comprend sur les plateformes de génération précédente et actuelle au sein de la même famille de consoles et du même compte PlayStation ou Xbox. L’Édition Deluxe sera disponible au prix de 99,99€ pour PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. L’Édition Deluxe comprend l’Édition Standard (avec l’accès double génération pour la console), le pack Sous les Projecteurs , ainsi que le pack New Wave comprenant des tenues alternatives pour Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Francis Tiafoe, ainsi qu’une collection de vêtements supplémentaires, et le pack l’ascension d’un espoir qui comprend une amélioration de Mon JOUEUR et 1700 VC. L’Édition Deluxe inclut également un accès anticipé, ce qui signifie qu’elle sera disponible pour jouer à partir du 23 avril 2024, trois jours avant les éditions Standard et Cross-Gen !

sera disponible au prix de 99,99€ pour PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. comprend (avec l’accès double génération pour la console), le , ainsi que le pack New Wave comprenant des tenues alternatives pour Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Francis Tiafoe, ainsi qu’une collection de vêtements supplémentaires, et le pack l’ascension d’un espoir qui comprend une amélioration de Mon JOUEUR et 1700 VC. inclut également un accès anticipé, ce qui signifie qu’elle sera disponible pour jouer à partir du 23 avril 2024, trois jours avant les éditions et ! L’Édition Grand Chelem® sera disponible au prix de 119,99€ pour PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En plus de l’Édition Standard (avec l’accès double génération pour la console) et de tout le contenu bonus inclus dans l’Édition Deluxe, l’Édition Grand Chelem® comprend le pack Grand Chelem® Champions, qui propose une raquette de championnat spéciale et un service de champion, ainsi que le All Access Pass qui comprend six Season Pass Premium Centre Court post-lancement, ainsi que huit objets cosmétiques bonus. Des informations supplémentaires sur le contenu et le plan de sortie du Pass Centre Court et du Pass Premium Centre Court seront bientôt révélées. L’Édition Grand Chelem® inclut également un accès anticipé, ce qui signifie qu’elle sera disponible pour jouer à partir du 23 avril 2024, trois jours avant les éditions Standard et Standard Cross-Gen !

Pour sûr, je vous proposerais un test de cette suite tant attendue étant un fan de ce sport et joueur de bon niveau. J’espère juste qu’on aura droit au gameplay de la saga mais avec de nombreuses améliorations ayant été très largement déçu par toutes les simulations tennistiques de ces dernières années.

TopSpin 2K25 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC à partir du 26 avril 2024.