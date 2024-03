Warner Bros Games donne enfin une date de sortie pour son jeu de baston Multiversus

En bêta ouverte depuis un moment, Multiversus, le jeu de baston/plateforme de Warner Bros Games et Player First Games a enfin une date définitive de sortie pour sa versions finale.

La bêta ouverte avait permis à pas mal de joueurs de découvrir un gameplay qui semble solide. Multiversus fait évidemment penser aux Smash Bros de Nintendo mais avec une galerie de portraits célébrissime avec de nombreux personnages Warner dont Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et Black Adam (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Tazet Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry (Tom et Jerry), Finn l’humain et Jake le chien (Adventure Time), Steven Universe et Garnet (Steven Universe), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), etc.

Autant dire qu’il y a du choix pour trouver son combattant préféré pour se fritter dans des combats à 4. Le jeu final est donc annoncé pour le 28 mai 2024 et comprendra un nouveau mode PvE, de nouveaux héros et personnalités jouables ainsi que des niveaux supplémentaires. Evidemment le jeu final va aussi bénéficier de diverses améliorations graphiques et techniques suite aux retours de la bêta ouverte. Le jeu sera en outre cross-play et cross-progression.

Multiversus sera disponible en free to play à partir du 28 mai 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.