Square Enix annonce la sortie de la bande originale de Final Fantasy VII Rebirth pour le mois prochain

Final Fantasy VII Rebirth est dans les bacs depuis peu et certains d’entre vous sont peut-être encore dessus. Si vous aimez les musiques, Square Enix va vous permettre d’acquérir sa bande originale.

Alors que Michel est encore sur le test du jeu – oui, on prend notre temps à Playscope – Square Enix prévoit de sortir la bande originale de Final Fantasy VII Rebirth le 10 avril prochain en version physique comme en numérique.

Si vous optez pour l’édition physique, il faudra pas moins de sept CD audio pour contenir les 175 morceaux qu’on entend dans le jeu. Une édition limitée est également prévue et comprendra en plus de sept CD un disque supplémentaire intégrant les musiques des mini-jeux de Final Fantasy VII Rebirth. Vous pouvez d’ores et déjà précommander l’édition physique standard ou l’édition spéciale sur le Square Enix Store.

Pour les impatients, Square Enix a lâché 5 morceaux de la bande originale sur les services de streaming comme Spotify, Apple Music et Amazon Music dès à présent. Les morceaux sont :

Toward Mt. Nibel

Main Theme of FFVII – Battle Edit

With Heavy Heart – A Seabreeze Stroll

Rufus’s Welcoming Ceremony – Seventh, Ten-Hut!

Listen to the Cries of the Planet – Battle Edit

La chanson principale du jeu « No Promises to Keep » écrite par Nobuo Uetmasu et interprétée par Loren Allred est également disponible sur les services Spotify et Apple Music depuis quelques heures.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5.