La démo de Stellar Blade arrive ce vendredi

Si vous êtes de jeux tels que les Bayonetta ou NieR Automata, sans doute avez-vous suivi comme nous ce projet sud-coréen nommé Stellar Blade. Vous allez bientôt pouvoir juger par vous-même.

Sony et l’équipe de sud-coréenne de Shift Up avaient fait une petite erreur en sortant la démo très rapidement retiré du PSN. Evidemment, suite à cette petite bourde, on s’attendait à voir débarquer la dite démo très prochainement.

C’est donc chose confirmé désormais puisque Sony et Shift Up annoncent la disponibilité de la démo de Stellar Blade pour ce vendredi 29 mars pour tous les possesseurs de PS5. Pour rappel, Stellar Blade vous fera incarner une certaine Eve membre d’un escadron envoyé sur Terre pour reprendre la planète à des créatures nommés les Naytibas.

La démo prévue va permettre aux joueurs de découvrir le premier niveau incluant un didacticiel et affronter un premier boss alors que vous devez explorer une ville humaine nommée Eidos 7. Les joueurs qui parviendront à terminer ce premier niveau auront droit à une surprise. J’imagine qu’il s’agit d’un bonus à récupérer sur le jeu final 😉

En attendant, voici déjà la bande-annonce annonçant la démo ci-dessous.

Stellar Blade est prévu sur PS5 pour le 26 avril 2024.