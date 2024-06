Découvrez la première heure de Beyond Good & Evil 20th Anniversary jusqu’en 4K

En attendant notre test, je vous propose déjà de découvrir notre vidéo de gameplay de ce remaster qui devrait ravir les fans et les nostalgiques.

Ubisoft a donc attendu 20 ans pour proposer un remaster de leur bon vieux Beyond Good & Evil. Disponible dès à présent sur toutes les plateformes actuelles, ce remaster permet de profiter d’une réalisation revue à la hausse avec de nouvelles textures, une résolution pouvant atteindre le 4K à 60 images/seconde pour les machines les plus puissantes, des commandes reconfigurées et un son revu avec, notamment, une bande son réenregistré avec un orchestre live. Les développeurs ont profité de ce remaster pour ajouter des fonctionnalités de qualité de vie comme la sauvegarde automatique, le saut de cinématiques, la sauvegarde multiplateforme et même un mode speedrun.

Pour cette vidéo, j’ai joué sur la version PS5 en mode qualité et mis à part quelques saccades, l’ensemble tourne correctement. Il faut bien dire que malgré les améliorations, ce remaster n’est pas trop difficile à gérer pour une PS5. Je vous laisse regarder ça tranquillement.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.