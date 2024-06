Black Myth Wukong sortira fin août

Les fans d’action/RPG vont pouvoir enfin découvrir une interprétation vidéoludique inspiré de l’univers du Roi-Singe. Après avoir été montré à plusieurs reprises, le jeu sortira à la fin de l’été.

Si vous avez une PS5 ou un PC, sachez que l’éditeur/développeur Game Science a déjà mis en route les précommandes pour leur Black Myth Wukong. Cet action/RPG souls-like a attiré l’attention des médias depuis plusieurs années. L’équipe chinoise de Game Science est donc enfin sur la dernière ligne droite avant la sortie des versions PS5 et PC pour le 20 août prochain. Le jeu est inspiré par l’univers du roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest que beaucoup connaissez sans doute sous le nom du Roi-Singe. Le joueur va d’ailleurs incarner le fameux roi singe immortel Sun Wukong dans un action/RPG à la réalisation spectaculaire en utilisant l’Unreal Engine 5 après avoir débuté le projet sur l’Unreal Engine 4. A voir maintenant si le jeu final va tenir toutes ses promesses.

Pour la sortie, Game Science a prévu plusieurs éditions :

Digital Standard Edition : Le jeu complet

Digital Deluxe Edition : Le jeu complet Bonus in-game : une arme, un équipement complet Folk Opera, un Curio Une sélection de la bande originale en digital

Deluxe Edition (physique) : Le jeu complet Un steel case Une impression sur rouleau en soie Un certificat de garantie Des timbres et une carte postale Une bague Un collier Un pin Un bandeau en bronze

Collector’s Edition Le jeu complet Un steel case Une bague Un collier Un pin Une figurine de 40 cm Des timbres et une carte postale Une impression sur rouleau en soie Un certificat de garantie



Si les versions numériques standard et deluxe seront proposées respectivement à 60€ et 70€, il faudra compter 170€ pour l’édition deluxe physique et quelques 400€ pour l’édition collector. Il faudra passer par le site officiel pour les précommandes.

Black Myth Wukong est prévu sur PS5 et PC pour le 20 août 2024. La version XSX/S a été reporté par l’équipe afin de pouvoir travailler sur diverses optimisations. Aucune date de sortie n’a été communiqué pour cette version pour le moment.