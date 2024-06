De nouvelles vidéos et images pour Kunitsu-Gami Path of the Goddess de Capcom

Capcom avait montré en mars dernier Kunitsu-Gami Path of the Goddess, un jeu d’action/stratégie étonnant à la direction artistique originale inspirée par le folfklore nippon. On peut en voir un peu plus.

Avec une nouvelle vidéo et un making of, on peut en voir un peu plus de ce Kunitsu-Gami Path of the Goddess en préparation pour une sortie le 19 juillet prochain. Prévu sur PS5, XSX/S et PC, ce jeu s’inspire du folklore japonais pour offrir un action/stratégie assez étonnant. Incarnant un guerrier nommé Soh, vous allez devoir aider des villageois à combattre des démons. De jour, vous devrez explorer le village et le purger de la corruption en sauvant les villageois et en leur attribuant des rôles et des positions. La nuit venue, ces mêmes villageois vont devoir remplir leur mission et combattre à vos côtés les démons. Le concept semble prendre les bases d’un tower defense mais boosté avec plus de possibilités.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 19 juillet 2024. Les abonnés Xbox Game Pass auront un accès gratuit au jeu dès le jour de lancement.