Microids éditera le remake de Little Big Adventure

L’histoire du jeu vidéo français possède quelques pépites et classiques comme ce Little Big Adventure. Rien d’étonnant à ce que 30 ans après, on voit débarquer un remake.

A l’origine, ce projet devait être un remaster du titre imaginé par Frédérick Raynal (le papa d’Alone in the Dark) par l’équipe de [2.21]. Mais au fil des mois, l’équipe a décidé d’aller plus loin et développer un véritable remake. Tout en apportant une nouvelle direction artistique, Little Big Adventure Twinsen’s Quest devrait conserver ce qui a fait le charme du titre originel avec un gameplay et une réalisation modernisés.

Little Big Adventure Twinsen’s Quest vous enverra sur un planétoïde entouré de deux soleils où quatre espèces vivent en parfaite harmonie. Un certain Dr Funfrock inventa alors le clonage et la téléportation et pris le contrôle de cet planétoïde. Le jeu vous fera incarner un certain Twinsen fugitif de son état et qui va parcourir les différentes îles du jeu pour trouver des rebelles afin de mettre fin aux agissements du Dr Funfrock et ses clones. Pour cela, Twinsen pourra utiliser sa balle magique qui gagnera en puissance au fur et à mesure que vous progresserez dans l’aventure.

Microids et l’équipe ont posté une première vidéo et de nouvelles images de ce projet histoire de titiller l’intérêt des nostalgiques et des curieux. Espérons que le titre final sera à la hauteur.

Little Big Adventure Twinsen’s Quest sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à l’automne 2024.