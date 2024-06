Microids lance les versions PS5 et XSX/S de Blacksad Under The Skin

Les jeux d’aventure un brin old school sont assez rares sur consoles et encore plus sur les PS5 et XSX/S. Microids a décidé de se lancer en adaptant un ancien titre.

Microids et l’équipe madrilène de Pendulo Studios avaient lancé un jeu d’aventure inspiré par la série de BD Blacksad en 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Cette fois-ci, l’éditeur a décidé de sortir des versions natives sur PS5 et XSX de leur Blacksad Under The Skin dès aujourd’hui.

Pour rappel, Blacksad Under The Skin nous embarque dans les années 50. Le propriétaire d’un club de boxe nommé Joe Dunn est retrouvé mort et une star montante de ce sport nommé Robert Yale a disparu depuis. La fille de Joe, Sonia Dunn reprend le club mais doit faire face à des difficultés financières. C’est dans ce contexte qu’elle se décide à engager un détective privé, John Blacksad, pour enquêter sur la disparition de Yale. Le joueur que vous êtes allez évidemment incarner Blacksad dans ce jeu d’aventure/enquête dans une ambiance polar fidèle aux BD.

Blacksad Under The Skin sort aujourd’hui sur PS5 et XSX/S.