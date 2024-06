Page Steam et premières images pour le futur Assetto Corsa Evo

Si vous êtes comme moi fan de simulation auto, vous attendez certainement le futur Assetto Corsa Evo. Kunos Simulazioni commence à lâcher le morceau avec une page Steam et les premières images.

Histoire de commencer à communiquer sur son futur Assetto Corsa Evo, 505 Games et Kunos Simulazioni ont mis en ligne la page Steam dédiée à leur simulation. Si vous êtes intéressé, vous pourrez donc d’ores et déjà l’ajouter à votre wishlist.

Si Assetto Corsa Competizione (ACC pour les intimes) s’est focalisé sur l’aspect compétition, Assetto Corsa Evo devrait faire suite au tout premier volet en offrant une ribambelle de voitures de divers types et de diverses époques qu’on pourra piloter. Chacune des voitures sera reproduite avec le plus grand soin pour un réalisme optimal. Il va toutefois falloir attendre encore un peu pour en savoir plus sur ce projet qui semble bien avancé puisque le jeu devrait sortir d’ici la fin 2024 sur PC.

En attendant, voici une première fournée d’images tirées du jeu. Tentant n’est-ce pas?

Assetto Corsa Evo est prévu sur PC pour 2024.