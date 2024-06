The First Descendant sort la semaine prochaine

Si vous aimez les shooters en ligne à la Destiny, vous avez sans doute suivi ce projet sud-coréen. The First Descendant est sur sa dernière ligne droite avant que la communauté ne se lance à l’attaque.

Annoncé depuis un moment et après diverses bêtas, The First Descendant va enfin être lancé par Nexon mardi prochain le 2 juillet. A cette date, les fans et les curieux vont pouvoir choisir leur personnage et se lancer dans cet action/shooter à la troisième personne sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC gratuitement. En effet, il s’agit d’un titre free to play. Pour gagner du temps, il sera possible de pré-télécharger le jeu sur le store de votre machine dès lundi 1er juillet à 9h histoire que vous puissiez vous lancer dans la bataille dès l’ouverture des serveurs mardi 2 juillet à 9h du matin heure française.

Nexon profite de ces quelques derniers jours pour dévoiler trois vidéos présentant trois des Descendants qui seront disponibles au lancement à savoir Ajax, Bunny et Valby. Regardez les vidéos ci-dessous pour faire votre choix. Personnellement, j’avais déjà testé Ajax et Bunny et ces deux là me correspondent. Valby semble pas mal non plus 🙂

Une quatrième vidéo, un dev talk permet à l’équipe de donner plus de détails (en coréen sous-titré anglais malheureusement pour les anglophobes). On peut y voir d’autres personnages disponibles avec leurs capacités. Ils y évoquent également les premières saisons post-lancement, l’économie in-game et divers autres aspects.

Une dernière vidéo permet de voir ce que peut donner ce titre pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX.

Si vous aimez le genre, je vous donne rendez-vous sur The First Descendant car pour sûr je m’y lancerais. J’avais en effet plutôt apprécié le gameplay lors de mes tests sur une des phases bêta. A voir maintenant si le jeu sera intéressant sur la durée.

The First Descendant est prévu pour le 2 juillet 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.