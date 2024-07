La démo de Kunitsu-Gami Path of the Goddess est disponible

Titre sorti un peu de nulle part, Capcom confirme non seulement la date de sortie très proche et la disponibilité immédiate d’une démo.

Si vous êtes curieux et étiez intéressé, sachez que Capcom a profité de son showcase pour lancer la démo de Kunitsu-Gami Path of the Goddess. Cette démo est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC (Steam). Dès à présent vous pouvez aller sur votre store pour la télécharger. Je vous prépare des vidéos pour bientôt.

Parallèlement, Capcom a annoncé une collaboration entre ce Kunitsu-Gami Path of the Goddess et un classique de l’éditeur à savoir Okami. On aura ainsi droit à des armes, des costumes et même la bande originale d’Okami. Il faudra espérer que beaucoup de joueurs testent la démo afin que l’éditeur ne se décide à proposer tout ce contenu Okami dans le jeu final gratuitement.

Pour rappel, Kunitsu-Gami Path of the Goddess est un jeu mêlant action et stratégie. Incarnant un certain Soh, vous allez aider des villages à combattre des démons. De jour, vous allez les libérer, les aider à se préparer et leur assigner des postes. De nuit, il va falloir combattre en temps réel tout en gérant les villageois pour réussir à repousser et vaincre les démons. Plus vous progresserez dans le jeu et plus vous pourrez faire évoluer non seulement Soh mais aussi les villageois avec les upgrades que vous allez acquérir.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess sortira le 19 juillet 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC