Double Dragon Revive: Retour des Frères Billy Lee et Jimmy Lee en 2025

Les anciens se souviennent certainement avec nostalgie de la saga Double Dragon. Après diverses tentatives, celle-ci va revenir avec un titre inédit nommé Double Dragon Revive.

Edité par des spécialistes de la baston, Arc System Works, Double Dragon Revive devrait titiller l’intérêt des vétérans du gaming – comme votre serviteur – ou pour tout fan de bons vieux beat’em all des familles.

Avec une réalisation entièrement en 3D et une direction artistique qui semble bien soignée, ce nouvel Double Dragon Revive pourrait en intéresser plus d’un. On y retrouve ainsi les héros de la série, les frères Billy Lee et Jimmy Lee, devant se frayer un chemin en jouant des poings et des pieds face à divers ennemis toujours plus coriaces dans des bagarres de rue qui s’annoncent particulièrement punchy. S’il est développé par Yuke’s, ce projet est supervisé par Arc System Works réputé pour ses jeux de baston particulièrement efficaces comme les Guilty Gear et les Blazblue. Le gameplay sera évidemment très largement modernisé autant que la réalisation avec diverses nouveautés.

Jetez un coup d’oeil sur la vidéo et les images pour vous faire votre propre idée. Personnellement, ça me dit bien, et vous ?

Double Dragon Revive est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour 2025.