Personne n’a vu venir le remake de Romance of the Three Kingdoms 8

On connait Koei Tecmo pour bien des sagas comme les Dead or Alive, les Ninja Gaiden, les Nioh, les Dynasty Warriors et bien d’autres encore. Mais l’éditeur nippon a aussi quelques autres titres dont la série des Romance of the Three Kingdoms.

Si l’éditeur nippon est plutôt réputé pour ses titres d’action ou action/RPG, il possède dans son escarcelle une autre très longue saga initiée en 1985, Romance of the Three Kingdoms. Sous ce nom se cache un jeu de stratégie au tour par tour inspiré par deux oeuvres historiques chinoises et son univers des trois royaumes. Depuis le premier volet, il y eut de très nombreux volets sur la majorité des plateformes.

Pour aujourd’hui, on va s’intéresser à Romance of the Three Kingdoms 8 sorti sur PC en 2001 et sur PS2 en 2002 et PSP en 2007. Ne me demandez pas pourquoi l’éditeur a opté pour ce volet. Toujours est-il que ce remake de Romance of the Three Kingdoms 8 se veut ultra-complet puisqu’il comprendra également les contenus supplémentaires All Officers Play et All Periodes Scenarios ainsi que quelques nouveaux contenus.

Pour ce qui concerne les nouveautés, Koei Tecmo annonce que le nombre d’officiers jouables va passer de 600 à 1000. Avec l’ajout de tous ces nouveaux officiers et forces, on va pouvoir découvrir de nouveaux évènements et développer de nouvelles relations entre les protagonistes. Pour le contenu All Periods Scenarios, l’équipe l’a mis à jour avec plus de 55 scénarios dont des fictifs. Le contenu All Officers Play offre encore plus de richesse puisqu’on pourra prendre le contrôle de puissants dirigeants, d’officiers et plus encore. Un autre ajout concerne le concept de Traits. Ces Traits sont des capacités spécifiques à certains officiers pour se distinguer de la foule de personnages disponibles. Enfin, la fonctionnalité Relationship Chart permet de mieux suivre les relations entre les personnages.

Avec ses diverses nouveautés, ce remake devrait intéresser ceux qui ont connu le titre originel mais aussi tout fan de stratégie.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake est prévu uniquement en version numérique sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC pour le 24 octobre 2024.