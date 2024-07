Bientôt la phase bêta ouverte de Concord, le shooter compétitif de Sony

Alors que la bêta en accès anticipé s’est déroulé sans encombre avec de bons retours pendant le week-end, le commun des mortels va pouvoir y goûter bientôt.

Après un accueil plutôt négatif lors de sa présentation il y a quelques semaines, le shooter compétitif de Firewalk et Sony va se laisser découvrir à tous les joueurs avec une bêta ouverte qui va se dérouler du 18 au 21 juillet. Vous pourrez pré-télécharger la bêta sur PS5 à partir du mercredi 17 juillet à 19h heure française.

Pour rappel et pour faciliter votre compréhension, on va dire que Concord est l’Overwatch de Sony. Il s’agit d’un shooter PvP où des équipes de Freegunners – les héros du jeu – s’affrontent sur diverses arènes. Pendant cette phase bêta, vous aurez le choix parmi 16 Freegunners tous jouables et personnalisables. A vous donc de découvrir leurs capacités et leurs rôles possibles dans les escouades.

La bêta ouverte va proposer 5 cartes où s’affronter sur 4 modes soit un peu plus que sur la bêta en accès anticipé qui s’est déroule le week-end dernier. A noter que toute progression que vous ferez lors de cette bêta ne sera pas conservée pour le jeu final. Dommage. Par contre, si vous participez à la bêta et achetez le jeu final, vous aurez droit à des bonus in-game en récompense.

Pour ceux qui joueront sur PC, Sony et Firewalk ont également communiqué les configurations PC pour la bêta que vous trouverez sur le tableau ci-dessous.

MINIMUM 1080P / 60FPS RECOMMENDED 1080P / 60FPS PERFORMANCE 1440P / 60FPS ULTRA 4K / 60FPS Graphisme Low Medium High Ultra OS Windows 10 64Bit

(Creators Update) Windows 10 64Bit

(Creators Update) Windows 10 64Bit

(Creators Update) Windows 10 64Bit

(Creators Update) CPU Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 3700X Mémoire 8 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 GPU Nvidia GeForce GTX 1660 6GB

AMD Radeon RX 5500 XT Nvidia GeForce RTX 2070 Super

AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 XT Nvidia GeForce RTX 4070Ti

AMD Radeon RX 7900 XT Stockage 30 GB SSD 30 GB SSD 30 GB SSD 30 GB SSD Connectivité Broadband Broadband Broadband Broadband Divers Full Directx 12 Compatibility Full Directx 12 Compatibility Full Directx 12 Compatibility Full Directx 12 Compatibility

Même si cela ne devrait pas trop changer, les configurations PC pour le jeu final pourrait varier un peu et seront communiquées ultérieurement.

La version PC du jeu est en outre compatible avec des capacités spécifiques telles que :

4K

Ultrawide 21:9

Taux de rafraîchissement illimité

Manette DualSense et clavier/souris

Attribution personnalisable des touches

FSR 3

DLSS 3.7

Concord est prévu sur PS5 et PC pour le 23 août 2024.