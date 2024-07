New World annoncé sur consoles pour cet automne

Après s’être créé une communauté sur PC, le MMORPG d’Amazon Games, New World, va débarquer sur PS5 et Xbox Series dans quelques mois.

Après avoir sévi sur PC depuis 2021, le MMORPG d’Amazon Games va sortir sur PS5 et XSX/S à l’automne 2024. Les joueurs sur consoles vont donc pouvoir se lancer dans une aventure riche de trois années de mises à jour et de contenu sur ce free to play.

Nommée New World Aeternum, cette version du MMORPG d’Amazon Games proposera le jeu de base ainsi que toutes les mises à jour et l’extension Le Réveil de la Terre Enragée et d’autres nouveaux contenus. Les joueurs sur consoles – et les nouveaux joueurs sur PC – auront ainsi accès à tout ce que New World a à offrir entre son côté action/RPG, le crafting ou la gestion de votre foyer.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, les joueurs pourront découvrir une première zone de jeu à grande échelle pour PvP, un raid difficile à 10 joueurs, des épreuves solo haut niveau, un système de progression amélioré, de nouveaux archétypes de personnages, un système de dialogue remanié, etc.

New World Aeternum ajoutera également le cross-play entre joueurs consoles et PC. Histoire de faciliter le jeu sur console au pad, les développeurs ont également doté le jeu de fonctionnalités comme le verrouillage de cibles, l’aide à la visée ou encore un curseur virtuel. Divers options de navigation et d’accessibilité pour les manettes sont aussi prévues.

New World Aeternum est prévu sur PS5, XSX/S et sur PC pour le 15 octobre 2024.