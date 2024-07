Corsair lance son fauteuil gaming haut de gamme le TC500 Luxe

Entre télétravail et gaming, une bonne assise est importante compte tenu du temps passé assis. Corsair va proposer son fauteuil fer de lance avec le TC500 Luxe.

Proposé en trois coloris, le fauteuil gaming TC500 Luxe de Corsair est un modèle haut de gamme. Il est destiné à offrir un confort de haut niveau grâce à un tissu respirant haute qualité et à une assise et un dossiers matelassés. Par ailleurs, avec son assise plus large et plus plate, ce fauteuil devrait convenir à un public plus large pour des carrures et des positions d’assise variées. Le support lombaire intégré est réglable dans 4 directions pour un bon soutien dans le bas du dos. Le repose-nuque bénéficie de mousse à mémoire de forme pour un bon soutien de votre tête et de votre nuque. Enfin, les accoudoirs Omniflex peuvent être réglés dans n’importe quelle direction. Pour vous relaxer, le dossier peut être incliné de 90 à 160°. Pour la robustesse, Corsair a opté pour un châssis en acier et une base en métal.

Le Corsair TC500 Luxe est disponible dès à présent sur le site officiel ainsi que chez certains revendeurs pour 550€ environ.