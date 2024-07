EA dévoile les premières informations, images et vidéo d’EA Sports FC 25

Comme tous les ans, Electronic Arts dévoile l’édition annuelle de leur simulation de football. Seconde édition avec la nouvelle nomenclature, EA Sports FC 25 va avoir son lot d’améliorations et de nouveautés.

Commençons par l’annonce du joueur qui sera la star sur la jaquette d’EA Sports FC 25. Il s’agira de Jude Bellingham, le jeune joueur du Real Madrid et de l’équipe nationale anglaise, que les fans ont pu voir pendant la récente Coupe d’Europe où les anglais se sont inclinés face aux espagnols en finale.

La principale nouveauté de cette édition est le mode Rush. Il s’agit de compétitions en 5 contre 5 qui conserve les mêmes contrôles et les mêmes mécaniques de jeu que sur le classique 11 contre 11 mais sur un terrain plus petit. Ce mode de jeu sera disponible sur les modes Football Ultomate Team, Clubs et Kick-off. Il permettra des affrontements en 4 contre 4, les gardiens étant contrôlés par l’IA. Rush sera aussi disponible dans le mode Carrière de Manager où vous prendrez le contrôle de votre centre de formation et devrez jouer des nouveaux tournois en 5 contre 5.

Pour le réalisme, EA annonce FC IQ véritable refonte des bases tactiques du jeu à 11 contre 11. On aurai ainsi droit à un meilleur contrôle stratégique. Un nouveau modèle d’IA alimenté par des données réelles va infliencer les tactiques des joueurs grâce à de nouveaux Rôles. Tout cela devrait donc logiquement impacter les matchs et la façon de jouer des équipes pour plus de variété de situations de match

Le mode carrière va voir débarquer les Points de Départ Réels. Ceux-ci vont vous placer dans les intrigues du monde réel comme la reprise d’un club après les transferts de mi-saison ou les changements d’entraîneurs. Le football féminin fera aussi son entrée dans le mode carrière.

Pour les fans de chiffres, sachez qu’EA Sports FC 25 comprendra plus de 19000 joueurs sur plus de 700 équipes avec 120 stades et une trentaine de ligues ainsi que les compétitions les plus réputées. On peut difficilement faire plus complet pour reproduire le football professionnel.

EA Sports FC 25 sera disponible le 27 septembre 2024. Un accès anticipé au 20 septembre 2024 et des bonus in-game sont prévus pour celles et ceux qui précommanderont l’Ultimate Edition du jeu.

En attendant d’en voir plus avec du gameplay réel prochainement, voici donc la toute première vidéo et les premiers visuels de ce nouvel opus. Préparez vos crampons pour la rentrée.