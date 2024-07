Prêts pour la bêta ouverte du spectaculaire MMORPG Throne and Liberty ?

Amazon Games et NCSoft préparent le lancement de leur prochain MMORPG en occident et histoire de pouvoir vous faire une idée, une bêta ouverte va débuter.

Amazon Games et NCSoft vont organiser une bêta ouverte qui se déroulera du 18 juillet 18h heure française au 23 juillet à 18h heure française sur PS5, XSX/S et PC. Pour pouvoir y participer, il suffira de télécharger la version bêta qui sera disponible sur les stores PS5, XSX et sur Steam pour les PCistes. Cette bêta permettra le cross-play. De ce fait, vous pourrez tout à fait jouer avec vos amis sur des machines différentes. Si vous comptiez conserver votre progression pour le jeu final, oubliez. Votre progression dans la bêta ouverte ne sera pas conservée malheureusement.

Alors à quoi s’attendre sur cette bêta ? Voici ce que NCSoft communique à son sujet :

Cross-Play

– En plus d'être gratuit sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, propose également le cross-play, les joueurs pourront donc facilement se connecter avec leurs amis, quelle que soit la plateforme. Des batailles massives en monde ouvert – Throne and Liberty propose plusieurs activités à grande échelle, telles que des donjons massifs en monde ouvert, des batailles de guildes, des Arch Boss en monde ouvert en PvPvE et plus. Certains événements permettront à des milliers de joueurs de combattre ensemble en simultané.

– Les fans de PvE auront également de quoi se mettre sous la dent pendant la bêta ouverte de , avec des donjons PvE pour 6 joueurs, aux mécaniques amusantes et stimulantes, exigeant une bonne coordination de la part des joueurs.

– propose une nouvelle approche de l'exploration et de la navigation : en appuyant sur un bouton, les joueurs pourront instantanément se transformer en créatures capables de planer, de nager ou de courir pour une expérience de voyage plus rapide qui leur permettra d'accéder à des zones uniques de la carte.

– Les participants à la bêta auront également un premier aperçu des options de personnalisation poussées de Throne and Liberty, y compris un large éventail de préréglages de personnages, non seulement pour des personnages entiers, mais aussi pour des sections individuelles telles que le visage, le corps et autres. De plus, Throne and Liberty permet une personnalisation poussée des armures, permettant aux joueurs d'appliquer des skins et des couleurs uniques à leur personnage, ainsi que différents styles et motifs à leurs ensembles d'armures de base.

Throne and Liberty est prévu en version finale sur PS5, XSX et PC pour le 17 septembre 2024.