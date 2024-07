Bioware dévoile la liste des acteurs qui prêteront leur voix dans Dragon Age The Veilguard

Que serait un action/RPG moderne sans des personnages ayant une voix à travers de laquelle transparaît leur personnalité. Dragon Age The Veilguard aura un casting expérimenté.

EA et Bioware préparent le lancement à l’automne du tout dernier volet de la saga Dragon Age à savoir Dragon Age The Veilguard. Avec une réalisation très largement supérieure aux précédents volets et un action/RPG prévu aussi bien sur PS5, XSX/S que PC, Dragon Age The Veilguard devrait proposer une aventure épique truffée de personnages. Un grand nombre d’entre eux aura droit à une voix.

Bioware s’est ainsi octroyé les services des acteurs suivants :

Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) est de retour dans le rôle d’ Harding , l’éclaireuse naine présente dans Dragon Age: Inquisition, avec son grand cœur, son optimisme, son arc et ses pouvoirs magiques inattendus.

(Mass Effect 3, Naruto) est de retour dans le rôle d’ , l’éclaireuse naine présente dans Dragon Age: Inquisition, avec son grand cœur, son optimisme, son arc et ses pouvoirs magiques inattendus. Ike Amadi (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Insomniac’s Spider-Man) incarne Davrin, un Garde des ombres intrépide et charmant, connu pour ses talents de chasseur de monstres.

(Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Insomniac’s Spider-Man) incarne un Garde des ombres intrépide et charmant, connu pour ses talents de chasseur de monstres. Jee Young Han (Perry Mason, UnPrisoned) incarne Bellara , une Mandataire du Voile créative et romantique, avide de secrets anciens.

(Perry Mason, UnPrisoned) incarne , une Mandataire du Voile créative et romantique, avide de secrets anciens. Jessica Clark (True Blood, Pocket Listing) incarne Neve , une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois détective privée et membre de la faction rebelle des Dragons de l’ombre de Tévinter.

(True Blood, Pocket Listing) incarne , une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois détective privée et membre de la faction rebelle des Dragons de l’ombre de Tévinter. Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) incarne Taash , spécialiste de la chasse aux dragons et camarade des Seigneurs de la Fortune, qui vit pour ressentir les frissons de l’aventure et du danger.

(Star Trek: Picard, Silicon Valley) incarne , spécialiste de la chasse aux dragons et camarade des Seigneurs de la Fortune, qui vit pour ressentir les frissons de l’aventure et du danger. Nick Boraine (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) incarne Emmrich, un nécromancien de Nevarra accompagné de son assistant squelettique, Manfred, à qui Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4) prête sa voix.

(Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) incarne Emmrich, un nécromancien de Nevarra accompagné de son assistant squelettique, Manfred, à qui (Critical Role, Fallout 4) prête sa voix. Zach Mendez (Horizon Forbidden West, Married Alive) incarne Lucanis, un assassin pragmatique, descendant de la lignée de la Maison des Corbeaux, une organisation criminelle connue dans tout Thédas.

Evidemment tous ces actrices et acteurs sont prévus pour la version originale en anglais. On va espérer que le doublage sera également en français et de bonne qualité pour un titre qui se veut ambitieux pour revigorer une saga dormante.

Dragon Age The Veilguard est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour l’automne 2024.