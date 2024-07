Découvrez les débuts de Zenless Zone Zero jusqu’en 4K HDR

Les créateurs de Genshin Impact et Honkai Star Rail ont lancé leur nouveau free to play Zenless Zone Zero très récemment. Je vous propose de le découvrir en vidéo.

Comme à notre accoutumée, on vous propose une vidéo de gameplay de notre cru capturée sur la version PS5 en 4K. Elle vous permettra de découvrir ce que cet action/RPG créé par les chinois de MiHoYo peut bien donner. La réalisation est plutôt réussie avec un look cartoon et une animation réussis. Le jeu en soi me fait penser à certains action/RPG de Bandai Namco comme les Code Vein ou Scarlet Nexus.

Zenless Zone Zero vous fera affronter des ennemis nommés les Ethereal qui ont traversé des portails nommés Hollows pour venir dans le monde humain et décimer la population. Grâce à divers personnages, vous allez devoir les combattre en utilisant tous les membres que vous allez pouvoir regrouper.

Zenless Zone Zero est disponible sur PS5, PC, iOS et Android en free to play.