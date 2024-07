Nouvelles images et nouvelles vidéos de trois titres SNK pour les fans de baston

Depuis quelques temps, on voit le retour en force de SNK avec des titres plus ou moins nouveaux pour ravir les fans de ses grands classiques.

L’éditeur profite de l’EVO 2024 qui s’est déroulé le week-end dernier pour montrer de nouvelles images et de nouvelles vidéos de trois projets en préparation.

Le projet inédit est le futur Fatal Fury City of the Wolves que SNK prévoit pour 2025. Histoire de faire monter un peu la pression, SNK dévoile un des personnages qui fera partie de la galerie de portraits auquel auront droit les futurs acquéreurs du jeu. Il s’agit de Kevin Rian, un agent de la SWAT.

Fatal Fury City of the Wolves est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour début 2025.

Le second titre qui est disponible dès à présent est SNK VS Capcom SVC Chaos. Cette nouvelle version va proposer quelques 36 combattants emblématiques des diverses sagas de SNK mais aussi de Capcom. Cette version proposera également de nouveaux modes tournois ainsi qu’un rollback netcode pour des matchs en ligne. Des lobbies en ligne peuvent regrouper jusqu’à 9 joueurs pour participer à des tournois. Parmi les autres nouveautés, vous aurez également droit à une visionneuse de hitbox qui permet d’avoir un aperçu détaillé des zones de collision pour chaque combattant. Visuellement, le jeu reste égal à ce qu’il était à l’époque à l’orée du nouveau millénaire. Graphismes et commandes sont ainsi conservés.

SNK VS Capcom SVC Chaos est disponible sur PS4, Switch et PC.

Le dernier titre concerné par cette déferlante d’informations est tout simplement The King of Fighters XV. SNK annonce l’arrivée de nouveaux personnages nommés Vice et Mature dans un prochain DLC avec une vidéo à la clé.

The King of Fighters XV est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.

GALERIE FATAL FURY CITY OF WOLVES

GALERIE SNK VS CAPCOM SVC CHAOS