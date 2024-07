Helldivers 2, une grosse mise à jour arrive le 6 août

La communauté Helldivers 2 va pouvoir rempiler avec du nouveau contenu à venir avec la mise à jour Escalade de la Liberté qui sort dans deux semaines.

Si on a eu du contenu à moudre depuis le lancement du jeu, Helldivers 2 restait principalement sur le contenu originel en terme de variété de situations et d’ennemis. Mais cela va changer avec cette première grosse mise à jour nommé Escalade de la Liberté (Escalation of Freedom pour les english).

Prévue pour le 6 août prochain, cette mise à jour va apporter de nouvelles missions, de nouveaux objectifs, de nouveaux ennemis et de nouvelles planètes. Autant vous dire que tout défenseur de la démocratie aura coeur à reprendre les armes pour combattre les terminides et les automatons encore et encore.

L’une des premières nouveautés à mettre en avant et le nouveau niveau de difficulté 10 pour tous ceux qui trouvaient le jeu trop facile désormais. Les développeurs espèrent ainsi satisfaire celles et ceux qui veulent du combat sous haute pression. Evidemment, les récompenses à obtenir à ce niveau devraient être plus intéressantes.

Pour la variété des missions, les développeurs ont conçu de nouveaux objectifs avec notamment des avant-postes bien plus imposants et plus difficiles à prendre. On pourra y récupérer les nouveaux super échantillons.

Quatre nouveaux ennemis vont débarquer également. On trouvera ainsi :

L’empaleur, un titan que les joueurs de Helldivers premier du nom ont bien gardé en mémoire.

Le chargeur sporifère qui se distingue de sa version standard par le fait qu’il est entouré d’un brouillard. Il va falloir faire très attention car vous risquez de le déceler qu’au dernier moment

Le commandant alpha qui est une version boostée du commandant toujours plus important et plus agrssif.

Côté automatons, les développeurs ajoutent un tank lance-missiles et nous réservent d’autres surprises.

Un nouvel environnement est prévu avec cette mise à jour avec les marais. On devra combattre dans un décor particulièrement lugubre avec une visibilité limitée. Il faudra jouer de la lampe-torche en permanence probablement.

Arrowhead Game Studios a en outre revu l’histoire des expulsions parfois intempestives de la part de petits malins ou simplement de mauvais joueurs. De ce fait, les joueurs expulsés à raison ou à tort apparaîtront dans une nouvelle session en tant qu’hôte et conserveront tout le butin obtenu dans la session où il a été expulsé. Tous les objets pourront ainsi être récupérés avant l’extraction ce qui n’est pas plus mal.

Encore un peu de patience donc. On va pouvoir de nouveau aller défourailler à gogo très bientôt pour celles et ceux qui avaient un peu délaissé les Helldivers ces derniers temps comme votre serviteur – j’avoue j’avais switché sur The First Descendant 😉

Helldivers 2 est disponible sur PS5 et PC.