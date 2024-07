SNK s’incruste sur Street Fighter 6 de Capcom

Il semblerait que les personnages propres à Capcom ne suffisent plus pour étoffer ses jeux de baston. SNK vient en renfort une fois encore.

Capcom annonce l’arrivée à l’automne prochain de Terry Bogard dans Street Fighter 6 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC. Pour rappel il s’agit d’un personnage issu de la saga des Fatal Fury de SNK et qui sera d’ailleurs l’un des protagonistes du futur Fatal Fury City of the Wolves prévu l’an prochain chez SNK.

Terry sera disponible à l’automne 2024 et pourra être joué dans les trois modes de Street Fighter 6 à savoir World Tour, Fighting Ground et Battle Hub. Dès son arrivée, il sera débloqué pour tous les possesseurs du Year 2 Character Pass ou du Year 2 Ultimate Pass.

A noter que d’autres personnages sont déjà confirmés. Après Terry Bogard, une combattante de SNK fera son apparition sur Street Fighter 6 début 2025. Il s’agit de Mai Shiranui des séries Fatal Futy et The King of Fighters de SNK. Au printemps 2025, Capcom prévoit de faire revenir Elena qu’on avait vu pour la dernière fois sur Street Fighter IV.

Street Fighter 6 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.