Gran Turismo 7 – Les nouveautés de la mise à jour de juillet 2024 [MàJ]

C’est pendant les Gran Turismo World Series 2024 à Montréal que Polyphony Digital et Sony ont lâché la vidéo montrant les nouveautés de la nouvelle mise à jour.

Numérotée 1.49 la mise à jour de juillet prévu pour le 25 juillet propose du contenu un peu plus conséquent pour les fans de Gran Turismo 7. On trouvera ainsi :

Le circuit Eiger Nordwand en Suisse

6 nouvelles voitures : Ferrari 430 Scuderia ’07 BMW M3 ’97 Lamborghini Gallardo LP 560-4 ’08 Genesis X Grand Racer Vision Gran Turismo Concept Subaru Impreza Rally Car ’98 RUF RGT 4.2 ’16

Une mise à jour du moteur physique du jeu avec notamment un nouveau simulateur de suspension et un nouveau modèle de calcul pour les pneus pour une réponse et un comportement des pneus plus réaliste par rapport à la chauffe et l’usure.

L’ajout de nouveaux pneus Michelin

L’ajout du fabricant de roues Pokal

L’ajout de nouvelles jantes

GT Sophy ajouté pour les circuits du Nürburgring et d’Autodrome Lago Maggiore

L’ajout d’un menu supplémentaire N°40 Collection McLaren

7 nouveaux évènements Circuits Mondiaux : Sunday Cup européenne 500 : Eiger Nordwand Jimny Cup : Eiger Nordwand Défi mondial de rallye Gr.B : Eiger Nordwand – Inversé Défi du circuit Ferrari : Autodromo Nazionale Monza Touring cars internationales 600 : Michelin Raceway Road Atlanta

L’Eiger sera ajouté dans Scapes

Les nouveaux bolides sont bien tentants tout comme la possibilité de retrouver le circuit assez mythique d’Eiger Nordwand qu’on avait découvert sur GT HD Concept puis sur GT5 Prologue, GT5 et GT6.

Polyphony Digital et Sony donneront certainement plus de détails dans la semaine sur le moteur physiques et les nouveaux ajouts ainsi que sur le reste des contenus. On va supposer qu’on aura droit à de nouveaux menus. On mettra à jour cet article si nécessaire notamment avec de nouvelles images.

Si ces mises à jour sont les bienvenus, on aimerait toutefois que l’équipe travaille sur du contenu notamment de nouveaux circuits plus axés sur la compétition. A moins que Polyphony Digital ne s’intéresse d’un peu plus près au sim racing avec un éventuel GT Sport 2.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 compatible PS VR2 et sur PS4/Pro.

[MàJ] Mise à jour des informations et ajout d’une galerie d’images ci-dessous