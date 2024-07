Call of Duty Modern Warfare III débarque sur le Xbox Game Pass

Depuis le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, on se demandait quand les Call of Duty allaient débarquer sur le Xbox Game Pass.

Microsoft a mis à disposition depuis quelques heures le tout dernier Call of Duty Modern Warfare III sorti l’automne dernier pour tous les abonnés Xbox Game Pass.

Si vous n’aviez pas craqué sur ce dernier opus, vous allez donc pouvoir y goûter gratuitement si vous êtes un abonné. A vous de découvrir une campagne solo où la bande au Capitaine Price va devoir traquer un certain Makarov.

Le multijoueur est évidemment au coeur de l’intérêt de beaucoup de joueurs. Vous y retrouverez toutes les cartes classiques de Call of Duty Modern Warfare 2 avec des améliorations ainsi que des cartes de grande taille. Et bien entendu, il y a toujours le mode zombies. Microsoft propose en plus du jeu de base 5 content packs. Il va toutefois vous faire un peu de place sur votre stockage car il prend tout de même plus de 200 Go et autant à télécharger.

Bref, que vous soyez sur XSX/S, Xbox One/X ou PC, c’est l’occasion de vous lancer. En attendant le prochain Call of Duty Black Ops 6 évidemment…

Call of Duty Modern Warfare III est disponible sur XSX/S, Xbox One/X et PC pour tous les abonnés Xbox Game Pass.