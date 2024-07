Découvrez le prologue de la bêta de Throne and Liberty jusqu’en 4K

La bêta ouverte du futur MMORPG d’Amazon Games et NCsoft est terminée. Si vous n’avez pas eu le temps ou l’occasion de vous y frotter, je vous propose nos vidéos de gameplay.

Les sud-coréens sont un peu devenus les spécialistes des MMORPG avec plusieurs réussites comme Black Desert ou encore Blade & Soul. Après avoir travaillé avec Smilegate sur Lost Ark, Amazon Games travaille avec les coréens de NCsoft sur Throne and Liberty. Ce projet fait partie de la saga Lineage et a connu un développement un peu chaotique et extrêmement long puisque les premières vidéos ont été montré en… 2011.

La bêta ouverte du week-end dernier a permis de se faire une idée du gameplay et de la réalisation de ce Throne and Liberty déjà lancé depuis l’hiver dernier en Corée du Sud. Je vous propose ci-dessous le prologue du jeu dans ses versions PS5 et XSX – je n’ai pas eu le temps de m’occuper de la version PC malheureusement qui devrait être le plus spectaculaire sur une configuration musclée.

Le résultat est en tous les cas assez probant pour un gameplay un peu différent de ce que j’escomptais. Il ne s’agit pas d’un hack’n slash comme un Black Desert mais plus d’un MMORPG plus traditionnel. Si on déplace les personnages, on n’a pas à presser les boutons de manière frénétique pour frapper. Pour la variété, j’ai opté pour deux personnages différents pour que vous puissiez vous faire une idée. J’avoue ne pas avoir passé beaucoup de temps à les créer mais vous pourrez découvrir rapidement la foultitude de paramètres possibles pour créer votre héros/héroïne.

Si j’ai le temps, peut-être que je m’y plongerais tant Throne and Liberty est tentant. Mais j’avoue déjà être bien occupé avec un certain The First Descendant et toujours Destiny 2 :p

Throne and Liberty est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 17 septembre 2024.