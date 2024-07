Une Dualsense en édition limitée aux couleurs d’Astro Bot

Le mignon petit robot de Sony va bientôt revenir avec un jeu de plateforme qui s’annonce très prometteur. Pour fêter ça, Sony annonce une version spéciale de sa DualSense.

La Team Asobi de Sony termine actuellement le développement d’Astro Bot pour la PS5 pour une sortie dans un peu plus d’un mois. On pourra y découvrir de nouvelles aventures du mignon petit robot à travers un jeu de plateforme avec plus de 50 planètes à explorer et des tonnes d’ennemis à combattre et de secrets à découvrir.

Pour accompagner le lancement du jeu, Sony dévoile une édition limitée de la DualSense aux couleurs d’Astro Bot. On y retrouve ainsi le bleu et le blanc caractéristiques du robot. Le trackpad de la manette présente les yeux rieurs du petit héros. Que ce soit avec cette édition limitée ou avec toute autre DualSense, Astro Bot va utiliser les capacités intrinsèques aux DualSense comme dans la démo incluse avec toute PlayStation 5. Les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront mis à contribution pour proposer encore plus de ressenti et d’immersion lors de vos parties.

La DualSense Edition Limitée Astro Bot sera disponible pour 80€ (ouch!) à partir du 6 septembre 2024 au même temps que le jeu du même nom.