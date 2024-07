Découvrez le début de Kunitsu-Gami Path of the Goddess jusqu’en 4K HDR

Disponible depuis quelques jours, la dernière production de Capcom sort de l’ordinaire et surtout n’est pas un remaster, un remake ou un nouvel opus d’une de leurs vieilles sagas.

Avec Kunitsu-Gami Path of the Goddess, Capcom s’est lancé dans un projet totalement inédit et plutôt rafraîchissant qui a bien plu à l’équipe de Playscope. Vous pouvez vous reporter au test d’Olivier-Brice pour vous faire une idée.

Je vous propose ci-dessous de découvrir les débuts du jeu sur les versions PS5 et XSX qui dans leur ensemble se valent et permettent de découvrir un jeu à la direction artistique vraiment plaisante. Le gameplay est tout aussi intéressant même s’il peut s’avérer à la longue peut-être un peu répétitif. Il mêle ainsi hack’n slash avec un brin de tactique de type tower defense. A vous de libérer les villageois et de leur affecter des rôles et des positions pour combattre les hordes d’ennemis.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess est disponible sur PS5, XSX/S et PC.