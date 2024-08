Du nouveau avec la première grosse mise à jour de The First Descendant

Nexon Games l’avait prévu. On a droit dès à présent à la toute première grosse mise à jour de leur shooter/looter The First Descendant avec du nouveau à moudre.

Si comme moi vous avez déjà bien écumé The First Descendant, toute nouvelle mise à jour est toujours la bienvenue surtout si du nouveau contenu est ajouté. Ainsi, même si je suis très loin d’avoir débloqué tous les personnages (j’en suis à 5 débloqués), les développeurs ajoutent avec cette mise à jour deux nouveaux Valby Ultimate (aussi dévêtu que Bunny Ultimate) et Luna que vous avez croisé si vous avez terminé la campagne. Fanatique de musique, ses capacités sont principalement basées sur le son. Vous pouvez voir ce dont elle est capable dans la vidéo ci-dessous. Valby Ultimate est une version évidemment boostée de Valby qui maîtrise l’eau pour cette fois-ci quelques nouveautés comme le raz-de-marée en spirale ou encore la bombe à hydropression.

Un nouveau boss fait son apparition. Il s’agit de Gluttony qu’il faudra tenter de battre lors de batailles d’interception. Il est de type dévoreur et cryo. Il fait partie de la listes des boss à battre sur les interceptions en mode difficile. Bref, personnellement, je ne suis pas prêt de l’abattre vu que je coince déjà sur le tout premier en mode difficile :p

Parmi les autres ajouts, on notera l’arrivée d’une nouvelle arme ultime, le Peace Mediator, un canon à main à fort DPS, et un module ultime, l’Arche Concretion.

Pour celles et ceux qui sont prêt(e)s à claquer du pognon, de nouveaux produits et packs sont proposés à la boutique pour personnaliser vos héros.

Et évidemment comme toute mise à jour, l’équipe a travaillé à corriger divers bugs et améliorer divers aspects du jeu.

La mise à jour est disponible dès à présent sur les stores des machines respectives.

The First Descendant est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.