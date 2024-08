Microsoft dévoile une nouvelle version de sa manette sans fil Xbox

Les collectionneurs et ceux qui aiment se démarquer adorent généralement les éditions spéciales d’accessoires. Microsoft l’a bien compris en annonçant une nouvelle édition du pad Xbox.

Cette fois-ci, Microsoft s’est inspiré d’une tendance datant de plus de 20 ans, la transparence. Souvenez-vous, Apple avait lancé son tout premier iMac avec un bleu translucide montrant l’intérieur de la machine. Cela avait lancé une véritable mode et surtout sorti le monde de l’informatique personnelle du sempiternel beige utilisé encore et encore y compris chez Apple.

Microsoft reprend donc ce style visuel avec la manette sans fil Xbox Edition Spéciale Sky Cipher. Avec sa coque bleue transparent, vous pourrez apprécier les composants internes du pad. Les sticks analogiques ont un léger dégradé bleu et pour une bonne prise ne main, le pad bénéficie de poignées texturées en caoutchouc bleu. Evidemment, ce modèle conserve toutes les caractéristiques de la manette sans fil Xbox noire traditionnelle.

La manette sans fil Xbox Edition Spéciale Sky Cipher est disponible dès à présent en précommande pour environ 70€.