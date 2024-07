On peut enfin voir à quoi va ressembler le gameplay d’Harry Potter Champions de Quidditch

Après avoir été teasé il y a quelques semaines, Warner Bros Games a enfin révélé une vidéo et des images montrant du gameplay. Serez-vous de la partie sur vos balais?

Les fans de la saga Harry Potter ont eu droit à l’excellent action/RPG Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard l’an dernier. Pour cette année, Warner Bros Games a décidé de se focaliser sur le sport favori des jeunes sorciers à savoir le Quidditch.

Prévu pour la rentrée, Harry Potter Champions de Quidditch va permettre aux fans de se lancer sur ce sport magique sur les PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Une toute première vidéo de gameplay que vous pouvez regarder ci-dessous permet de découvrir le mode carrière solo et le mode compétitif en ligne. Outre la possibilité d’incarner divers personnages emblématiques de la saga, vous pourrez également créer votre propre sorcier. Le jeu comprendra également divers arènes légendaires.

Pour le lancement, Warner Bros Games prévoit une édition deluxe contenant plusieurs packs dont voici leur contenu :

​Le pack de la Maison Serpentard contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Ouragan (Serpentard) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serpentard) ​

Emblème de blason de la maison Serpentard

Le pack de la Maison Poufsouffle contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Tempête de sable (Poufsouffle) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Poufsouffle) ​

Emblème de blason de la maison Poufsouffle ​ ​

Le pack de la Maison Serdaigle contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Cyclone (Serdaigle) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serdaigle) ​

Emblème de blason de la maison Serdaigle ​ ​

Le pack de la Maison Gryffondor contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Tempête de feu (Gryffondor) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Gryffondor) ​

Emblème de blason de la maison Gryffondor ​

​​L’éditeur semble avoir voulu ouvrir le jeu à un maximum de joueurs avec un tarif plutôt compétitif puisque l’édition numérique de base est proposée à 30€ environ. Les versions Deluxe (numérique ou physique) sont proposées à 40€.

Par ailleurs, pour toute précommande, vous recevrez un bonus in-game sous la forme d’un skin de balai Eclair de Feu Suprême.

Harry Potter: Champions de Quidditch est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 3 septembre 2024. Les abonnés au PlayStation Plus pourront découvrir le jeu gratuitement tant qu’ils le téléchargent entre le 3 et le 30 septembre et tant qu’ils resteront abonnés au service de PlayStation.