Premiers détails pour le futur Dynasty Warriors Origins

La saga Dynasty Warriors tournait un peu en rond depuis quelques opus. Omega Force et Koei Tecmo semblent décidé à changer la donne.

Avec Dynasty Warriors Origins prévu pour 2025 uniquement sur PS5, XSX/S et PC, Omega Force et Koei Tecmo ont décidé de passer à la vitesse supérieure avec un jeu encore plus intense. Le jeu mettra en scène un nouveau héros évidemment maître des arts martiaux qui va devoir combattre des hordes d’ennemis tout en ayant un minimum de gestion tactique le tout dans l’univers habituel à savoir celui des Trois Royaumes.

Avec ce nouvel opus, on sera emporté un an avant la rébellion des Turbans Jaunes. Le héros que vous êtes est amnésique et se rend dans un village souffrant de la famine. Dans ce contexte difficile, vous allez rencontre Zhang Jiao et Guan Yu. A vous trois, vous allez partir lutter contre la corruption des hauts fonctionnaires.

Toujours dans le concept du 1 contre 1000, Dynasty Warriors Origins va proposer des champs de bataille conséquent avec un record d’ennemis à l’écran qu’il faudra combattre. Attention, les adversaires ne seront plus de simples pantins à dégommer. Ils feront preuve de plus d’intelligence et pourront attaquer en coopération. A vous de non seulement bien combattre mais aussi gérer vos alliés.

En plus d’une réalisation qu’on espère de haut vol grâce à son focus sur les machines les plus récentes, l’équipe confirme que le jeu proposera les voix en anglais, japonais et chinois.

En attendant d’en savoir plus, voici la dernière vidéo disponible ci-dessous.

Dynasty Warriors Origins sortira en 2025 sur PS5, XSX/S et PC.