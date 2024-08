THQ Nordiq prépare un action/plateforme séduisant avec The Eternal Life of Goldman

Le genre action/plateforme a de sacrés représentants et ce nouveau titre, The Eternal Life of Goldman, pourrait bien susciter un bel engouement.

Développé par Weappy Studio, qui nous avait plutôt habitué à des jeux de gestion ou de stratégie avec leurs This is the Police et Rebel Cops, The Eternal Life of Goldman est une création dans un tout autre genre à savoir l’action/plateforme metroidvania.

Ce qui interpelle immédiatement c’est la direction artistique avec un look et une animation dignes de dessins animés. Si le gameplay suit, The Eternal Life of Goldman est donc un titre à suivre pour quiconque veut explorer un vaste archipel inspiré par d’anciennes fables avec pour but de tout simplement battre une divinité.

Là encore THQ Nordiq reste encore assez évasif. On espère plus d’informations et une date de sortie pour ce projet.

The Eternal Life of Goldman est prévu sur PS5, XSX, Switch et PC à une date inconnue.