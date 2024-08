Tôles froissées de rigueur avec le futur Wreckfest 2

Les fanatiques de stock car peuvent déjà se préparer car THQ Nordiq annonce une suite de son Wreckfest pour les prochains mois.

Toujours développé par BugBear, les créateurs des Flatout et de Wreckfest, Wreckfest 2 va évidemment proposer du nouveau avec une réalisation et un jeu très largement mis à jour avec, notamment, un nouveau moteur physique pour des comportements de voiture plus réalistes. Pour cela, l’équipe s’est focalisée sur les consoles de dernière génération et sur PC.

En plus d’un moteur physique beaucoup plus puissant, Wreckfest 2 proposera des voitures totalement personnalisables. A vous de vous éclater à créer vos propres designs et les partager avec la communauté. Il va toutefois falloir attendre un peu pour avoir plus de détails sur cette suite.

En attendant, voici donc les premières images et une première bande-annonce pour les fanatiques de tôles froissées.

Wreckfest 2 est prévu sur PS5, XSX/S et PC à une date encore non communiquée.