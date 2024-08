Rendez compatible votre PS VR2 sur votre PC

Histoire de toucher un public plus large que les simples possesseurs de PS5, Sony a décidé de rendre son casque de réalité virtuelle PS VR2 compatible sur PC.

Le constructeur nippon lance dès aujourd’hui l’adaptateur PS VR2 pour PC rendant le casque de réalité virtuelle compatible à nombre de configurations PC. Proposé à 60€ environ, cet adapteur est disponible chez certains revendeurs et sur le site officiel Playstation.

Rendant compatible le PlayStation VR2 avec un grand nombre de titres VR sur Steam, il faudra toutefois posséder également un câble DisplayPort compatible DisplayPort 1.4 et évidemment un PC et un compte Steam. A vous dès lors d’expérimenter des titres tels que Half-Life Alyx, Fallout 4 VR ou encore War Thunder et bien d’autres. Une application PlayStation VR2 est disponible afin de pouvoir configurer le PS VR2 sur votre PC, personnaliser les paramètres et votre espace de jeu.

L’utilisation sur PC du PS VR2 donnera accès à une partie des capacités du casque de Sony telles que la résolution 4K (2000×2040 pixels par oeil), un champ visuel de 110°, la détection du contact des doigts sur les PlayStation Sense, la vue transparente ou encore le rendu fovéal et l’audio 3D. Par contre d’autres fonctionnalités spécifiques au PS VR2 ne seront pas prises en compte lors d’une utilisation sur PC. Ainsi, vous ne retrouverez pas le HDR, le retour du casque, le suivi du mouvement des yeux, les gâchettes adaptatives ou encore le retour haptique.

Voici la configuration minimale PC conseillée :