EA confirme la sortie des versions PS4 et Xbox One de Star Wars Jedi Survivor

Après avoir sévi sur PS5, XSX/S et PC, le second opus des aventures de Cal Kestis va débarquer prochainement sur les consoles de la précédente génération.

Il aura donc fallu attendre plus d’un an avant que Respawn Entertainment et Electronic Arts ne se décident à proposer la seconde aventure du jeune jedi Cal Kestis sur les PS4/Pro et Xbox One/X.

Pour rappel, Star Wars Jedi Survivor est un jeu d’action/aventure narratif où on suit les péripéties du jeu Cal Kestis. Devenu plus puissant après le premier volet, Cal cherche toujours à échapper à l’Empire. Pour cette nouvelle aventure, Cal va bénéficier de nouvelles capacités y compris de déplacement et de nouveaux styles de combat.

Ces versions pour les consoles de la précédente génération seront proposées à 50€ environ. Si vous précommandez votre version, vous obtiendrez en cadeau divers objets cosmétiques.

Parallèlement à cette sortie, la version PC va bénéficier d’une mise à jour pour proposer des améliorations côté performances et diverses optimisations. Espérons que cela rendra le jeu enfin bien fini.

Star Wars Jedi Survivor sera disponible sur PS4/Pro et Xbox One/X le 17 septembre 2024.