Le shoot’em up CYGNI All Guns Blazing enfin disponible

En attendant de nouvelles superproductions, Konami se rappelle à votre bon souvenir avec quelques titres plutôt typé indé. Avec ce Cygni All Guns Blazing, on retourne dans le monde des shoot’em up.

Etant fan des bons vieux shoot’em up, je suivais ce projet depuis un bon moment. Je vous avais même proposé une petite news en 2020 – ça commence à dater – lorsque je l’avais repéré. Développé par une toute petite équipe écossaise, KeelWorks, il leur a donc fallu un sacré paquet d’années pour terminer leur bébé visuellement du plus bel effet.

Avec Cygni All Guns Blazing, vous allez pouvoir vous lancer dans un twin-stick shooter – un shoot’em up où le second stick sert pour la visée/tir – avec une réalisation qui claque. Vous pouvez juger par vous-même avec la toute dernière vidéo de lancement ci-dessous. On vous proposera prochainement une vidéo de gameplay de notre cru pour que vous puissiez admirer les débuts du jeu.

Cygni All Guns Blazing est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S et PC.