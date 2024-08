Warhammer 40000 Space Marine 2 se montre avec un gameplay multijoueur bien bourrin

Saber Interactive termine actuellement le développeur de ce shooter prometteur dans l’univers de Warhammer 40000. Et oui, il y aura du multijoueur pour les fans du genre.

Imaginez un Gears of War en plus intense et plus punchy et vous aurez une petite idée de ce qui vous attend avec le futur Warhammer 40000 Space Marine 2. Après quelques péripéties, le développement par l’équipe de Saber Interactive arrive à son terme.

Pour aujourd’hui, Focus Entertainment et Saber Interactive nous proposent de découvrir une vidéo de gameplay montrant les modes multijoueur PvE et PvP. Vous pourrez ainsi choisir parmi les 6 classes proposées (Tactique, Assaut, Avant-Garde, Rempart, Tireur d’Elite et Lourd) et mener à bien diverses missions en coopération ou en compétitif. Vous gagnez des données d’armurerie et des points de réquisition qui vous permettront d’acheter de nouveaux objets pour personnaliser votre Space Marine.

Evidemment, l’équipe promet déjà bien d’autres contenus à venir grâce à des mises à jour comme le mode Opérations, de nouveaux ennemis et de nouvelles armes.

Warhammer 40000 Space Marine 2 sera disponible le 9 septembre 2024 sur PS5, XSX/S et PC.