Découvrez le premier niveau de Cygni All Guns Blazing jusqu’en 4K

Le shoot’em up reste un genre attachant pour beaucoup, et avec Cygni All Guns Blazing, Konami et Keelworks nous livrent une version moderne au rendu visuel vraiment épatant.

Dès les premiers visuels, Cygni All Guns Blazing avait capté mon attention il y a déjà quelques années. Après tout ce temps, la petite équipe écossaise de Keelworks a enfin finalisé leur projet, et le résultat est plutôt époustouflant.

Avec une réalisation moderne, une animation ultra-fluide, et un gameplay à la fois fidèle aux traditions du genre tout en intégrant des innovations intéressantes, Cygni All Guns Blazing a de quoi séduire les fans de shoot’em up. Je vous invite à découvrir notre vidéo de gameplay capturée sur PS5, pour que vous puissiez vous faire une idée.

Cygni All Guns Blazing est disponible sur PS5, Xbox Series X/S, et PC.