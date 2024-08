Warner Bros Games montre les terrains d’Harry Potter Champions de Quidditch

Après l’excellent Hogwarts Legacy, Warner Bros Games continue avec la franchise Harry Potter et se focalise sur le sport favori des… petits sorciers.

Beaucoup ont regretté l’absence du Quidditch dans Hogwarts Legacy. Il faut dire que le sport en question fait un peu partie intégrante de l’univers Harry Potter. Maintenant qu’on connait la raison – le développement en parallèle d’un titre dédié donc – les fans de ce sport vont pouvoir s’y adonner.

Prévu pour le mois prochain, Harry Potter Champions de Quidditch permet de se lancer dans de nombreux matchs sur de nombreux terrains. L’information du jour est une vidéo permettant de découvrir les terrains des écoles du tournoi des Trois Sorciers. On peut ainsi y découvrir l’académie de Beauxbâtons et l’institut Durmstrang et leurs terrains de Quidditch.

La vidéo permet également de découvrir un peu le gameplay du jeu avec un mode carrière prévue permettant de se lancer dans le championnat entre les écoles du Tournoi des Trois Sorciers. A vous alors d’incarner un gardien, un poursuiveur, un attrapeur ou un batteur dans divers matchs. Pilotez correctement votre sorcier dans les airs. Le jeu permettra évidemment de retrouver les personnages emblématiques de la saga.

Les joueurs qui possèdent déjà Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard auront droit à un Pack Legacy Bonus.

Harry Potter Champions de Quidditch est prévu sur PS5, Xbox Series X/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 3 septembre 2024. Une version Switch sortira d’ici la fin de l’année. Pour les abonnés PlayStation Plus, le jeu sera accessible dès le lancement du jeu et cela jusqu’à 30 septembre 2024 gratuitement.