Xbox Game Pass – Nouveaux arrivants d’août 2024

Pour vous occuper pendant ce mois d’août enfin ensoleillé, Microsoft met à disposition pour ses abonnés Xbox Game Pass de nouveaux titres.

Certains disponibles dès à présent, un autre à venir dans la semaine, voici les titres qui sont et seront disponibles pour les abonnés Xbox Game Pass pour ce mois d’août 2024.

Creatures of Ava (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – Disponibe

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Console et PC) – Disponible

Mafia: Definitive Edition (Cloud, Console et PC) – 13 août

Creatures of Ava est un jeu d’action/aventure plutôt sympathique avec une direction artistique soignée. Crash Bandicoot n’est plus à présenter et vous allez pouvoir – si vous ne l’aviez pas déjà – profiter d’un excellent jeu de plateforme. Enfin, Mafia Definitive Edition est le remaster du premier volet de ce GTA-like.

Comme à son habitude, Microsoft pourrait ajouter des titres au cours du mois. Si ce n’est pas le cas, on peut s’attendre évidemment à une nouvelle fournée en septembre.

A noter que divers titres vont par contre quitter le service dès le 15 août prochain à savoir :