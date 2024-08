La saison 3 de TopSpin 2K25 débute cette semaine

A quelques jours de l’US Open, 2K annonce l’ouverture de la saison 3 de sa simulation tennistique TopSpin 2K25.

La Grand Chelem américain approche à grands pas. C’est l’occasion pour 2K de lancer la troisième saison de son TopSpin 2K25 avec son lot de nouveautés.

Ainsi, une nouvelle joueuse professionnelle va faire son apparition dans le jeu. Il s’agit de notre Caroline Garcia nationale qui va donc intégrer la liste des joueuses pro incluses dans le jeu. Elle sera accessible gratuitement à tout possesseur du jeu dans les modes 2K Tour et Exhibition.

En outre, TopSpin 2K25 va voir arriver la Laver Cup dans le mode MyCareer. Pour y accéder, il faudra toutefois atteindre le statut de jeune prodige dans MyCareer. Pour rappel, la Laver Cup oppose une équipe européenne contre une équipe reste du monde. Elle se déroule en 3 simples et un double. D’autres nouveautés feront leur apparition comme le statut G.O..A.T encore plus difficile à atteindre et remis en jeu chaque saison et un nouveau Pass Centre Court avec évidemment une cinquantaine de niveaux de récompenses dont 13 gratuites à récupérer.

Avec une thématique sur l’US Open, cette saison 3 va proposer de nouveaux défis à relever dans le mode World Tour pour remporter diverses récompenses.

TopSpin 2K25 est disponible sur PS5, XSX/X, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.