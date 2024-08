Le remaster d’Until Dawn sortira en octobre

Fans d’horreur, vous allez pouvoir frissonner (de nouveau?) puisque Sony annonce le remaster d’Until Dawn pour le 4 octobre.

Supermassive Games s’est fait un nom dans le domaine des jeux d’horreur notamment avec ce premier Until Dawn sorti en 2015. Depuis, ils ont développé de nombreux titres comme la série des The Dark Pictures Anthology.

Puisque la licence appartient à Sony, le géant nippon a confié à une autre équipe le soin d’adapter et améliorer Until Dawn non seulement pour les joueurs PS5 mais aussi pour les joueurs sur PC. C’est ainsi aux développeurs de Ballistic Moon que Sony a confié la tâche de proposer une nouvelle version de ce jeu d’aventure horrifique.

Entièrement recréé sous Unreal Engine 5, cette nouvelle version tient toutefois du remaster dans le sens où il ne s’agit pas d’une réinterprétation du jeu originel comme ce fût le cas pour les Resident Evil 1-2-3-4 de Capcom. L’équipe a voulu rester fidèle au titre d’origine mais en améliorant divers aspects comme les modèles 3D des personnages, les environnements, les objets interactifs, divers effets visuels dont les lumière et les animations. Le jeu proposera ainsi le raytracing pour un rendu encore plus réaliste.

L’aspect mis en scène a été également repensé avec une nouvelle mécanique de contrôle de la caméra. Le jeu mêlera plans fixes et vue caméra à l’épaule. Le système étant assez flexible pour les développeurs, ils ont pu revoir la mise en scène pour mieux mettre l’accent sur les moments importants.

Dès les premières minutes – si vous connaissez le jeu originel – vous constaterez des changements. L’équipe a ainsi apporté des ajustements au prologue du jeu pour une narration à un rythme plus adéquate.

Histoire de vous pousser à (re)découvrir tous les environnements, les développeurs ont modifié l’emplacement de tous les objets à collectionner et en ont ajouté des nouveaux. Par ailleurs, le jeu va bénéficier de nouvelles interactions et de nouvelles petites zones histoire de vous pousser à l’exploration.

Vous pouvez déjà vous faire une petite idée avec la vidéo et les images ci-dessous.

Until Dawn est prévu pour le 4 octobre 2024 sur PS5 et PC.